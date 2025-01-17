  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Лос-Анджелес
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Лос-Анджелес

Баскетбол

Солидная сумма

Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Лос-Анджелес

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Владелец клуба "Лос-Анджелес Клипперс", который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Стив Баллмер пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий от лесных пожаров, которые охватили Калифорнию.

"Мы любим Лос-Анджелес и стремимся оказывать поддержку сообществам, пострадавшим от разрушительных лесных пожаров. В сотрудничестве с нашими местными партнёрами мы внесём свой вклад в удовлетворение неотложных потребностей сообщества в продовольствии и жилье, а также окажем поддержку нашим службам быстрого реагирования.

Поэтому мы выделили первоначальные $ 15 млн в качестве чрезвычайного финансирования для многочисленных людей, пострадавших от этих пожаров", — приводит слова Баллмера портал Basket News.

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс: Бронни вообще необязательно играть в баскетбол, ему не нужны деньги
yellow-arrow
НБА. Финикс побеждает Вашингтон, Детройт уступает Индиане
yellow-arrow
Майами может удвоить сумму штрафа для Джимми Батлера
Лос-Анджелес Клипперс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости