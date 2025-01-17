Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Лос-Анджелес
Солидная сумма
фото - Getty Images
Владелец клуба "Лос-Анджелес Клипперс", который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Стив Баллмер пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий от лесных пожаров, которые охватили Калифорнию.
"Мы любим Лос-Анджелес и стремимся оказывать поддержку сообществам, пострадавшим от разрушительных лесных пожаров. В сотрудничестве с нашими местными партнёрами мы внесём свой вклад в удовлетворение неотложных потребностей сообщества в продовольствии и жилье, а также окажем поддержку нашим службам быстрого реагирования.
Поэтому мы выделили первоначальные $ 15 млн в качестве чрезвычайного финансирования для многочисленных людей, пострадавших от этих пожаров", — приводит слова Баллмера портал Basket News.
Популярное сейчас
- Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
- Не поразили Шовковского. Два игрока, которые проходили просмотр в Динамо, не останутся в команде
- Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории НБА с 50 трипл-даблами
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров