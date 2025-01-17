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Леброн Джеймс: Бронни вообще необязательно играть в баскетбол, ему не нужны деньги
У младшего Джеймса есть все
Фото: Sportscasting
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что его сыну Бронни совершенно необязательно играть в баскетбол, поскольку у него есть другие карьерные возможности.
"Бронни вообще необязательно играть в баскетбол. Ему не нужны деньги. Он может делать всё, что захочет. Если Бронни захочет стать генеральным директором моей компании, то он сможет стать им, я научу его этому. Но он такой: "Это моя карьера, это моя цель, и это моё стремление. И я хочу играть в баскетбол". Люблю этого ребёнка, он потрясающий", — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.
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