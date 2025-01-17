  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс: Бронни вообще необязательно играть в баскетбол, ему не нужны деньги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс: Бронни вообще необязательно играть в баскетбол, ему не нужны деньги

Баскетбол

У младшего Джеймса есть все

Леброн Джеймс: Бронни вообще необязательно играть в баскетбол, ему не нужны деньги

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что его сыну Бронни совершенно необязательно играть в баскетбол, поскольку у него есть другие карьерные возможности.

"Бронни вообще необязательно играть в баскетбол. Ему не нужны деньги. Он может делать всё, что захочет. Если Бронни захочет стать генеральным директором моей компании, то он сможет стать им, я научу его этому. Но он такой: "Это моя карьера, это моя цель, и это моё стремление. И я хочу играть в баскетбол". Люблю этого ребёнка, он потрясающий", — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

По теме
yellow-arrow
Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Лос-Анджелес
yellow-arrow
НБА. Финикс побеждает Вашингтон, Детройт уступает Индиане
yellow-arrow
Майами может удвоить сумму штрафа для Джимми Батлера
ЛеБрон Джеймс Бронни Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости