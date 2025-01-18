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НБА. Бостон побеждает Орландо, Бруклин уступает Лейкерс
Результаты тура НБА
В ночь с 17 на 18 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Орландо" - 121:94 (35:28, 31:26, 30:22, 25:18)
"Нью-Йорк" - "Миннесота" - 99:116 (21:28, 38:35, 19:18, 21:35)
"Майами" - "Денвер" - 113:133 (24:30, 31:37, 31:31, 27:35)
"Милуоки" - "Торонто" - 130:112 (37:22, 35:35, 35:34, 23:21)
"Новый Орлеан" - "Юта" - 136:123 (42:22, 19:30, 35:28, 40:43)
"Сан-Антонио" - "Мемфис" - 112:140 (29:27, 35:35, 22:40, 26:38)
"Даллас" - "Оклахома" - 106:98 (22:26, 41:17, 14:33, 29:22)
"Чикаго" - "Шарлотт" - 123:125 (29:36, 42:37, 32:25, 20:27)
"Лейкерс" - "Бруклин" - 102:101 (24:23, 27:22, 21:23, 30:33)
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