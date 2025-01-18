Данк Гордона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

В ночь с 17 на 18 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Денвера" Арона Гордона в победном матче против "Майами".