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Данк Гордона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

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Данк Гордона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Денвера" Арона Гордона в победном матче против "Майами".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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