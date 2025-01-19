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НБА. Финикс побеждает Детройт, Бостон уступает Атланте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Финикс побеждает Детройт, Бостон уступает Атланте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Финикс" - 121:125 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27)

"Бостон" - "Атланта" - 115:119 после OT (33:21, 15:31, 30:21, 26:31, 11:15)

"Индиана" - "Филадельфия" - 115:102 (28:23, 33:36, 28:21, 26:22)

"Голден Стейт" - "Вашингтон" - 122:114 (25:29, 28:31, 36:27, 33:27)

"Миннесота" – "Кливленд" - 117:124 (32:29, 28:31, 19:29, 38:35)

"Портленд" – "Хьюстон" - 103:125 (23:25, 27:26, 24:36, 29:38)

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