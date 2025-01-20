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НБА. Маями побеждает Сан-Антонио, Бруклин уступает Оклахоме
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Маями" – "Сан-Антонио" – 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)
"Орландо" – "Денвер" – 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)
"Милуоки" – "Филадельфия" – 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)
"Оклахома" – "Бруклин" – 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)
"Клипперс" – "Лейкерс" – 116:102 (32:26, 32:23, 28:28, 24:25)
"Портленд" - "Чикаго" - 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)
"Сакраменто" – "Вашингтон" – 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23)
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