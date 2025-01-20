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НБА. Маями побеждает Сан-Антонио, Бруклин уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Маями побеждает Сан-Антонио, Бруклин уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Маями" – "Сан-Антонио" – 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)

"Орландо" – "Денвер" – 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)

"Милуоки" – "Филадельфия" – 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)

"Оклахома" – "Бруклин" – 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)

"Клипперс" – "Лейкерс" – 116:102 (32:26, ​​32:23, 28:28, 24:25)

"Портленд" - "Чикаго" - 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)

"Сакраменто" – "Вашингтон" – 123:100 (32:26, ​​30:22, 28:29, 33:23)

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