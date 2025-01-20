Леброн Джеймс вышел на седьмое место по количеству перехватов

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" звёздный американец Леброн Джеймс установил очередное историческое достижение в матче с "Лос-Анджелес Клипперс" (102:116), состоявшемся сегодня, 20 января.

Джеймс вышел на седьмое место в списке лидеров НБА по числу перехватов за карьеру.

Список лидеров НБА по числу перехватов за карьеру (топ-10):

1. Джон Стоктон (США)

2. Джейсон Кидд (США)

3. Крис Пол (США)

4. Майкл Джоржан (США)

5. Гэрри Пэйтон (США)

6. Морис Чикс (США)

7. Леброн Джеймс (США)

7. Скотти Пиппен (США)

9. Клайд Дрекслер (США)

10. Хаким Оладжьювон (США, Нигерия)