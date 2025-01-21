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НБА. Шарлотт побеждает Даллас, Клипперс уступают Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Даллас" – 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)
"Хьюстон" – "Детройт" – 96:107 (29:40, 28:17, 23:33, 16:17)
"Мемфис" - "Миннесота" - 108:106 (21:28, 22:26, 28:22, 37:30)
"Нью-Йорк" - "Атланта" - 119:110 (26:27, 28:35, 40:27, 25:21)
"Кливленд" - "Финикс" - 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22)
"Голден Стейт" - "Бостон" - 85:125 (18:29, 21:25, 24:43, 22:28)
"Новый Орлеан" - "Юта" - 123:119 после OT (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9)
"Клипперс" - "Чикаго" - 99:112 (18:25, 32:23, 16:36, 33:28)
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