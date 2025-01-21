Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк провел самый результативный матч за последний год
Великолепная игра от украинца
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Форвард "Юты" Святослав Михайлюк сыграл за свою команду в матче регулярного чемпионата НБА против "Нового Орлеана". Наш соотечественник провел на площадке 26 минут и успел отличиться результативными действиями.
В активе Святослава 19 заработанных очков, 4 подбора и 2 блокшота. В частности, реализовал 4 из 10 трехочковых и 1 из 1 штрафной.
Этот матч стал 15-м для Михайлюка в текущем сезоне и наиболее результативен с апреля 2024 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сикан в Трабзонспоре, дебютный гол Батагова, трансфер Полесья. Главные новости за 20 января
- Скандальный украинец, который хвалил Лукашенко, сменит клуб в Казахстане
- Бай Арена, футболка и предварительный контракт. Фото и видео, как Мудрик мог оказаться в Байере
- Леброн Джеймс: Бронни вообще необязательно играть в баскетбол, ему не нужны деньги
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000