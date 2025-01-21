Михайлюк провел самый результативный матч за последний год

Форвард "Юты" Святослав Михайлюк сыграл за свою команду в матче регулярного чемпионата НБА против "Нового Орлеана". Наш соотечественник провел на площадке 26 минут и успел отличиться результативными действиями.

В активе Святослава 19 заработанных очков, 4 подбора и 2 блокшота. В частности, реализовал 4 из 10 трехочковых и 1 из 1 штрафной.

Этот матч стал 15-м для Михайлюка в текущем сезоне и наиболее результативен с апреля 2024 года.