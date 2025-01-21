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ВИДЕО. Блокшот Святослава Михайлюка попал в десятку лучших моментов игрового дня в НБА
Отличный матч провел украинец
Фото: Ann Arbor News
Украинец Святослав Михайлюк попал в подборку лучших моментов игрового дня в НБА.
В матче "Юты" с "Новым Орлеаном" Михайлюк вышел в стартовой пятерке и отыграл 26 минут, набрав рекордные для себя в сезоне 19 очков, сделав 4 подбора и поставив 2 блок-шота.
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Один из блок-шотов против Джордана Хокинса был очень ярким и именно он попал на второе место в топ-10 моментов игрового дня.
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