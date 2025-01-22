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НБА. Портленд побеждает Майами, Орландо уступает Торонто
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" – "Нью-Йорк" - 95:99 (26:24, 25:35, 24:25, 20:15)
"Майами" - "Портленд" - 107:116 (38:34, 17:27, 22:36, 30:19)
"Торонто" – "Орландо" – 109:93 (24:37, 21:13, 40:20, 24:23)
"Денвер" – "Филадельфия" – 144:109 (35:27, 42:40, 40:27, 27:15)
"Лейкерс" - "Вашингтон" - 111:88 (29:23, 30:26, 30:28, 22:11)
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