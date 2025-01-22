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Данк Леброна – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Классная атака
Фото: Sportscasting
В ночь с 21 на 22 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса в победном матче против "Вашингтона".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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