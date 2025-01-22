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Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Баскетбол

Несмотря на свой возраст

Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с "Вашингтон Уизардс" (111:88) Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 21 очко, 10 подборов и 13 результативных передач.

По информации статистического сервиса StatMuse, Леброн стал самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, который оформил трипл-дабл, набрав при этом 20+ очков. В настоящий момент спортсмену 40 лет.

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ЛеБрон Джеймс
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