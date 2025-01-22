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Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА
Несмотря на свой возраст
Фото: USA Today
Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В матче регулярного чемпионата с "Вашингтон Уизардс" (111:88) Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 21 очко, 10 подборов и 13 результативных передач.
По информации статистического сервиса StatMuse, Леброн стал самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, который оформил трипл-дабл, набрав при этом 20+ очков. В настоящий момент спортсмену 40 лет.
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