Леброн Джеймс установил уникальное достижение в НБА

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с "Вашингтон Уизардс" (111:88) Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 21 очко, 10 подборов и 13 результативных передач.

По информации статистического сервиса StatMuse, Леброн стал самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, который оформил трипл-дабл, набрав при этом 20+ очков. В настоящий момент спортсмену 40 лет.