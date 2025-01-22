Черкасские Мавпы усилили состав американским легионером

Черкасские Мавпы объявили о подписании опытного американского игрока Майкла Дюпри.

Сообщается, что новичок способен сыграть на позициях защитника и легкого форварда, что существенно расширяет тактические возможности команды.

В украинскую Суперлигу Майкл Дюпри переходит после успешного старта сезона в Веспреме (Венгрия, дивизион B), где он заявил о себе высокими результатами: 22.7 очка, 5.2 подбора, 3.3 ассиста за 31.8 минуту на площадке.

Черкасские Мавпы следующие свои матчи проведут в Ровно 25-26 января.