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Черкасские Мавпы усилили состав американским легионером
Баскетболист демонстрировал отличные результаты
Фото: FBU
Черкасские Мавпы объявили о подписании опытного американского игрока Майкла Дюпри.
Сообщается, что новичок способен сыграть на позициях защитника и легкого форварда, что существенно расширяет тактические возможности команды.
В украинскую Суперлигу Майкл Дюпри переходит после успешного старта сезона в Веспреме (Венгрия, дивизион B), где он заявил о себе высокими результатами: 22.7 очка, 5.2 подбора, 3.3 ассиста за 31.8 минуту на площадке.
Черкасские Мавпы следующие свои матчи проведут в Ровно 25-26 января.
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