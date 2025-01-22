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Плеханов: Настраиваемся очень серьезно на матчи с Говерлой и Киев-Баскетом

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Тренер поделился ожиданиями от предстоящих матчей

Плеханов: Настраиваемся очень серьезно на матчи с Говерлой и Киев-Баскетом

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Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов в интервью клубной пресс-службе проанализировал результаты матчей команды и рассказал об ожиданиях от предстоящих встреч.

"Проанализировав последний матч с Днепром, мы обнаружили недостатки в нашей игре, в частности, недостаточную согласованность действий как в защите, так и в нападении, поэтому основное внимание в тренировочном процессе уделили исправлению этих ошибок. Все игроки, кроме Максима Накитина, работают в общей группе. Его участие в ближайшем бабле остается под вопросом.

Первый матч играем с Говерлой. У них появился легионер, и последний бабл они провели успешно, одолев Старый Луцк. Команда играет агрессивно и с большой самоотдачей. Если допустим хотя бы минимальную расслабленность, они сразу этим воспользуются. Именно поэтому настраиваемся очень серьезно.

Игра с Киев-Баскетом обещает быть не менее интересной. В этом сезоне все наши поединки с ними были напряженными, но на их площадке мы еще не играли. Дома они хорошо попадают в свои кольца, поэтому легкой прогулки не будет. В то же время мы также готовим сюрпризы для соперника".

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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