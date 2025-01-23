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НБА. Детройт побеждает Атланту, Клипперс в овертайме уступают Бостону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Детройт" – 104:114 (26:36, 25:33, 24:28, 29:17)
"Бруклин" – "Финикс" – 84:108 (16:28, 26:26, 26:28, 16:26)
"Даллас" - "Миннесота" - 114:115 (22:17, 31:38, 29:31, 32:29)
"Мемфис" – "Шарлотт" – 132:120 (38:25, 40:23, 28:36, 26:36)
"Оклахома" – "Юта" – 123:114 (31:29, 26:26, 38:34, 28:25)
"Хьюстон" – "Кливленд" – 109:108 (39:32, 22:21, 33:30, 15:25)
"Сакраменто" – "Голден Стейт" – 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)
"Клипперс" – "Бостон" – 113:117 после OT (34:33, 25:27, 25:21, 19:22, 10:14)
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