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Днепр обыграл Киев-Баскет в матче лидеров

Баскетбол

Все решилось в завершающем отрезке

Днепр обыграл Киев-Баскет в матче лидеров

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 января состоялся матч лидеров, в котором БК Днепр одержал победу над Киев-Баскетом. Встреча завершилась со счетом 72:63.

Центральный матч начался на равных, обе команды продемонстрировали динамичный баскетбол, но гости сумели завоевать три очка преимущества по итогам первой четверти.

На старте второго отрезка днепряне увеличили преимущество до 9 очков, а на большой перерыв ушли со счетом 41:31.

В третьей четверти баскетболисты Дмитрия Забирченко сделали мощный рывок - 12:2 - и сравняли счет, зато днепряне ответили 5:0 и на заключительную четверть хозяева шли с 1 баллом преимущества.

После короткого отдыха Днепр сумел восстановиться и на четвертую десятиминутку вышли полны сил и взяли игру в свои руки. Все старания хозяев догнать в счете соперников оказались тщетными. Финальная сирена зафиксировала победу Днепра над бронзовым призером чемпионата Украины.

Таким образом БК Днепр продолжает возглавлять турнирную таблицу регулярного чемпионата. Киев-Баскет остался на второй строчке.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр 63:72 (21:24, 10:17, 23:14, 9:17)

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