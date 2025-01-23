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Майами Хит снова может отстранить Джимми Батлера
Баскетболист уже был отстранен на семь игр
Фото: MARCA
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" в очередной раз планирует отстранить лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, "Хит" намерены исключить Батлера из состава на два матча. Ранее игрок уже отстранялся на семь игр.
Сообщается, что Джимми опоздал на рейс команды и планировал присоединиться к коллективу позже.
В этом сезоне НБА Джимми к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.
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