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Майами Хит снова может отстранить Джимми Батлера

Баскетбол

Баскетболист уже был отстранен на семь игр

Майами Хит снова может отстранить Джимми Батлера

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" в очередной раз планирует отстранить лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, "Хит" намерены исключить Батлера из состава на два матча. Ранее игрок уже отстранялся на семь игр.

Сообщается, что Джимми опоздал на рейс команды и планировал присоединиться к коллективу позже.

В этом сезоне НБА Джимми к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.

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