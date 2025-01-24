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НБА. Торонто побеждает Атланту, Бостон уступает Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Торонто побеждает Атланту, Бостон уступает Лейкерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Сан-Антонио" - 110:140 (29:30, 28:30, 23:45, 30:35)

"Орландо" - "Портленд" - 79:101 (21:18, 18:29, 20:27, 20:27)

"Атланта" - "Торонто" - 119:122 (25:35, 34:30, 30:29, 30:28)

"Милуоки" - "Маями" - 125:96 (27:30, 44:25, 23:19, 31:22)

"Оклахома" - "Даллас" - 115:121 (34:33, 28:27, 21:31, 32:30)

"Денвер" - "Сакраменто" - 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)

"Голден Стейт" - "Чикаго" - 131:106 (30:33, 33:31, 31:16, 37:26)

"Лейкерс" - "Бостон" - 117:96 (34:23, 33:25, 16:20, 34:28)

"Клипперс" - "Вашингтон" - 110:93 (30:20, 33:21, 26:31, 21:21)

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