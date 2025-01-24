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НБА опубликовала обновленный список кандидатов на звание MVP
Дюрант вышел на шестое место
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 24 января 2025 года:
1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").
2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс")
3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс")
4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс")
5. Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс")
6. Кевин Дюрант ("Финикс Санз")
7. Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс")
8. Алперен Шенгюн ("Хьюстон Рокетс")
9. Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс")
10. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс")
Ранее стали известны стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА — 2025.
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