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НБА опубликовала обновленный список кандидатов на звание MVP

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Дюрант вышел на шестое место

НБА опубликовала обновленный список кандидатов на звание MVP

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP на 24 января 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").

2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс")

3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс")

4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс")

5. Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс")

6. Кевин Дюрант ("Финикс Санз")

7. Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс")

8. Алперен Шенгюн ("Хьюстон Рокетс")

9. Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс")

10. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс")

Ранее стали известны стартовые пятёрки Матча всех звёзд НБА — 2025.

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