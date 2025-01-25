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НБА. Филадельфия побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Портленду

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Портленду

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Кливленд" – 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33)

"Шарлотт" - "Портленд" - 97:102 (30:22, 24:28, 21:23, 22:29)

"Мемфис" - "Новый Орлеан" - 139:126 (33:29, 29:42, 43:29, 34:26)

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