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НБА. Филадельфия побеждает Кливленд, Шарлотт уступает Портленду
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Кливленд" – 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33)
"Шарлотт" - "Портленд" - 97:102 (30:22, 24:28, 21:23, 22:29)
"Мемфис" - "Новый Орлеан" - 139:126 (33:29, 29:42, 43:29, 34:26)
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