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НБА. Индиана побеждает Сан-Антонио, Милуоки уступают Клипперс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Сан-Антонио" – "Индиана" – 98:136 (24:33, 26:32, 36:33, 12:38)
"Миннесота" - "Денвер" - 133:104 (40:31, 31:29, 38:31, 24:13)
"Даллас" – "Бостон" – 107:122 (29:25, 20:34, 27:37, 31:26)
"Бруклин" – "Майами" – 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24)
"Орландо" – "Детройт" – 121:113 (18:30, 36:23, 25:28, 42:32)
"Шарлотт" - "Новый Орлеан" - 123:92 (31:23, 32:22, 30:23, 30:24)
"Атланта" – "Торонто" – 94:117 (27:22, 21:33, 22:31, 24:31)
"Кливленд" – "Хьюстон" – 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34)
"Нью-Йорк" – "Сакраменто" – 143:120 (38:25, 34:42, 39:33, 32:20)
"Мемфис" – "Юта" – 125:103 (35:31, 30:26, 36:17, 24:29)
"Чикаго" – "Филадельфия" – 97:109 (28:30, 25:30, 30:20, 14:29)
"Голден Стейт" – "Лейкерс" – 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29)
"Финикс" - "Вашингтон" - 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24)
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