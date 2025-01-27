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Портленд побеждает Оклахому в матче очередного тура НБА
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 26 на 27 января состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Портленд" – "Оклахома"
108:118 (27:27, 26:39, 25:27, 30:25)
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