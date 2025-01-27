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Портленд побеждает Оклахому в матче очередного тура НБА

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

Портленд побеждает Оклахому в матче очередного тура НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 января состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Портленд" – "Оклахома"

108:118 (27:27, 26:39, 25:27, 30:25)

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