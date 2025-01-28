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НБА. Кливленд побеждает Детройт, Денвер уступает Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 января состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Кливленд" – "Детройт" – 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)
"Шарлотт" – "Лейкерс" – 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)
"Бостон" – "Хьюстон" – 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29)
"Бруклин" – "Сакраменто" – 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30)
"Майами" – "Орландо" – 125:119 после OT (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 17:11)
"Нью-Йорк" – "Мемфис" – 143:106 (34:31, 26:21, 42:32, 41:22)
"Торонто" – "Новый Орлеан" – 113:104 (25:20, 31:20, 18:35, 39:29)
"Миннесота" – "Атланта" – 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)
"Чикаго" – "Денвер" – 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)
"Даллас" – "Вашингтон" – 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)
"Юта" – "Милуоки" – 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)
"Финикс" – "Клипперс" – 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)
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