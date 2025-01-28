Майами Хит готов снизить цену на Джимми Батлера

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" готов пойти на уступки и запросить меньше активов у других команд в обмене звёздного игрока Джимми Батлера.

"Они готовы уступить больше, чем планировали, когда всё это начиналось в прошлом месяце. ”Хит" пытаются добиться обмена Батлера из команды", — приводит слова Уиндхорста издание NBA Central.

Ранее Джимми Батлер запросил обмен в другой клуб.