  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майами Хит готов снизить цену на Джимми Батлера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майами Хит готов снизить цену на Джимми Батлера

Баскетбол

Клуб недоволен поведением игрока

Майами Хит готов снизить цену на Джимми Батлера

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" готов пойти на уступки и запросить меньше активов у других команд в обмене звёздного игрока Джимми Батлера.

"Они готовы уступить больше, чем планировали, когда всё это начиналось в прошлом месяце. ”Хит" пытаются добиться обмена Батлера из команды", — приводит слова Уиндхорста издание NBA Central.

Ранее Джимми Батлер запросил обмен в другой клуб.

По теме
yellow-arrow
НБА. Кливленд побеждает Детройт, Денвер уступает Чикаго
yellow-arrow
Портленд побеждает Оклахому в матче очередного тура НБА
yellow-arrow
НБА. Индиана побеждает Сан-Антонио, Милуоки уступают Клипперс
Джимми Батлер Майами Хит
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости