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НБА. Хьюстон побеждает Атланту, Лейкерс уступают Филадельфии
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 января состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Атланта" – "Хьюстон" – 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)
"Филадельфия" – "Лейкерс" – 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)
"Голден Стейт" – "Юта" – 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20)
"Портленд" – "Милуоки" – 125:112 (31:36, 33:25, 33:28, 28:23)
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