Бывший игрок Суперлиги отметился героическим поступком в войне против России

Бывший игрок украинской баскетбольной Суперлиги Юрий Зозуля получил орден "Богдана Хмельницкого" ІІІ степени из рук Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает федерация баскетбола Украины. Экс-игрок команд "Днепр", "Сумыхимпром", "ДнепрАзот", БК "Донецк", МБК "Николаев", "Черкасские Мавпы", "Вольньбаскет" совершил поистине героический подвиг на территории страны-агрессора.

24 августа 2024 г. в районе н.п. Корнево Курской области лейтенант Юрий Зозуля во время реализации своего плана присоединился к штурмовой группе, зашедшей в тыл врага. Вооруженный автоматом и гранатами, он лично нейтрализовал двух бойцов противника, обеспечивавших прикрытие пулеметного гнезда. Это создало условия для штурма основных позиций украинскими силами.

В процессе зачистки один из бойцов украинской группы получил серьезное ранение. Юрий Зозуля лично вывел раненого под обстрелом в безопасное место, предоставив первую медицинскую помощь и обеспечив его эвакуацию в тыловой медицинский пункт.

Противник, поняв утрату своих укреплений, попытался организовать контратаку с целью вернуть позиции. Лейтенант Зозуля, будучи на фланге, организовал оборону вместе с небольшой группой бойцов. Благодаря его огню была отражена атака вражеской пехоты, а позиции украинских войск остались под контролем.