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Бывший игрок Суперлиги отметился героическим поступком в войне против России
Действовал на территории врага
Бывший игрок украинской баскетбольной Суперлиги Юрий Зозуля получил орден "Богдана Хмельницкого" ІІІ степени из рук Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает федерация баскетбола Украины. Экс-игрок команд "Днепр", "Сумыхимпром", "ДнепрАзот", БК "Донецк", МБК "Николаев", "Черкасские Мавпы", "Вольньбаскет" совершил поистине героический подвиг на территории страны-агрессора.
24 августа 2024 г. в районе н.п. Корнево Курской области лейтенант Юрий Зозуля во время реализации своего плана присоединился к штурмовой группе, зашедшей в тыл врага. Вооруженный автоматом и гранатами, он лично нейтрализовал двух бойцов противника, обеспечивавших прикрытие пулеметного гнезда. Это создало условия для штурма основных позиций украинскими силами.
В процессе зачистки один из бойцов украинской группы получил серьезное ранение. Юрий Зозуля лично вывел раненого под обстрелом в безопасное место, предоставив первую медицинскую помощь и обеспечив его эвакуацию в тыловой медицинский пункт.
Противник, поняв утрату своих укреплений, попытался организовать контратаку с целью вернуть позиции. Лейтенант Зозуля, будучи на фланге, организовал оборону вместе с небольшой группой бойцов. Благодаря его огню была отражена атака вражеской пехоты, а позиции украинских войск остались под контролем.
Поздравляем Героя с заслуженной наградой и желаем крепкого здоровья!
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