Данк Каунсила – лучший момент очередного тура НБА. Видео

В ночь с 28 на 29 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Филадельфии" Рики Каунсила в победном матче против "Лейкерс".