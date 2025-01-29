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Сборная Украины по баскетболу назвала состав на матчи против Словении и Португалии

Баскетбол

Первый матч состоится 21 февраля

Сборная Украины по баскетболу назвала состав на матчи против Словении и Португалии

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины сыграет заключительные матчи квалификации Евробаскета-2025. Уже 21 февраля в Риге наша команда будет противостоять сборной Словении, а 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

Тренерский штаб определился с игроками, которые вошли в расширенный состав накануне заключительного окна отбора на чемпионат Европы-2025:

Защитники

Александр Ковляр (Литкабелис, Литва)

Виталий Зотов (Йонава, Литва)

Денис Лукашов (Пея, Косово)

Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)

Михаил Бублик (Кривбасс, Украина)

Форварды

Павел Крутоус (Мелилья, Испания)

Александр Липовый (Колосос, Греция)

Владимир Конев (Днепр, Украина)

Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия)

Богдан Близнюк (Йонава, Литва)

Андрей Войналович (Сабах, Азербайджан)

Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)

Даниил Сипало (Днепр, Украина)

Центровые

Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия)

Артем Пустовой (Ховентуд, Испания)

Максим Кличко (Монако, Франция)

Главный тренер - Айнарс Багатскис

Ассистенты - Валерий Плеханов, Раймондс Фелдманис, Александр Томаревский

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