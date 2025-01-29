Багатскис: Я хочу увидеть командную игру в февральских матчах

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал, почему решил выбрать именно такой состав на матчи квалификации Евробаскета-2025 против Словении и Португалии.

Айнарс, насколько вы довольны тем составом, который удалось собрать на заключительное игровое окно квалификации?

- Я собирал этот состав, отталкиваясь от командной игры, которую я хочу увидеть в февральских матчах. Несколько дней назад стало известно, что Артем Ковалев, который был в этом ростере, не сможет помочь, ведь ему нужна операция на мениске. В целом, если говорить по игрокам, в ростере есть лидеры, статус которых вопросов не вызывает. Есть опытные игроки, есть игроки, которые должны понять свои функции, что от них потребуется в нападении. Есть молодые игроки, которые получат шанс по крайней мере в тренировочном процессе. И потом мы будем формировать состав непосредственно под матчи.

Реймондс Фелдманис уже сделал нарезки матчей против Словении и Португалии, мы сделали анализ этих игр. По моему мнению, мы опять же должны сыграть более мобильным составом и больше думать об агрессивной защите, начиная с защиты 1 на 1. Сейчас я вижу, что большие роли будут у Ткаченко и Крутоуса. Хотел сказать, что очень надеюсь, что кто-то поймет, а кто-то вспомнит, как я вижу баскетбол. Большая часть игроков из этого состава работали со мной, они знают чего ожидать. Мы попробуем подготовить маленькие сюрпризы, но изменить что-то глобально за такой короткий срок очень трудно.

Опять же, в предстоящих матчах на позиции четвертого номера такой игрок как Ковалев, мог бы помочь и в определенной степени изменить рисунок игры. У него есть безлимитные минуты в Эстонии, где он много играет с мячом, хотелось это использовать в сборной. Но теперь уже в следующий раз.

Мы еще не знаем, в каком составе будет Израиль на эти матчи, хотя я уже общался с некоторыми представителями тамошней федерации и их тренерами. У меня есть приблизительная информация, в каком составе они будут, хотя может немного рано об этом говорить.

В сборной есть определенные изменения по сравнению с предыдущим игровым окном. Прокомментируйте пожалуйста замену в задней линии, где вместо Ильи Сидорова в состав вернулся опытный Денис Лукашов.

- Сидоров проводит хорошие матчи в составе ВЭФа. Но я решил вернуть в сборную Лукашова по той причине, что он опытный игрок, который хорошо знает свою роль и может помочь на те минуты, которые ему будет отведено. Плюс он хорошо проводит сезон, играя от трехочкового броска, забивая в своем клубе почти 50% дальних атак. Как мне кажется, команде в какой-то степени сборной не хватало таких игроков.

В сборной будет дебютант - Михаил Бублик. Какие у него и других молодых игроков шансы дебютировать за национальную команду?

- Бублик абсолютный лидер Кривбасса, он берет на себя ответственность. Он не боится брать на себя игру и использует свои шансы. Мы решили посмотреть на него, он получит возможность поработать с лучшими игроками страны, против опытных сборников, которые играют в баскетбол далеко не первый год. Посмотрим, как он будет выглядеть на фоне этих баскетболистов.

Шанс получить игровое время будет у всех, ведь все игроки из списка - это кандидаты в финальную 12-ку. И мне очень бы хотелось, чтобы на тренировке молодые игроки давали бой, а опытные игроки чувствовали это давление. Если будет синергия между тем, что молодой хочет что-то доказать, а опытный будет защищать свое место в составе, тогда мы хорошо подготовимся.