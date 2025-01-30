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НБА. Торонто побеждает Вашингтон, Чикаго уступает Бостону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Торонто" - 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)
"Индиана" - "Детройт" - 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)
"Шарлотт" - "Бруклин" - 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)
"Бостон" - "Чикаго" - 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)
"Майами" - "Кливленд" - 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)
"Нью-Йорк" - "Денвер" - 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)
"Филадельфия" - "Сакраменто" - 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)
"Новый Орлеан" - "Даллас" - 136:137 (32:35, 31:22, 30:40, 43:40)
"Сан-Антонио" - "Клипперс" - 116:128 (32:30, 28:35, 32:29, 24:34)
"Финикс" - "Миннесота" - 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)
"Голден Стейт" - "Оклахома" - 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25)
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