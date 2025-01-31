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НБА. Лейкерс побеждает Вашингтон, Орландо уступает Портленду
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Лейкерс" – 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)
"Кливленд" – "Атланта" – 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)
"Мемфис" – "Хьюстон" – 120:119 (33:38, 23:28, 36:30, 28:23)
"Юта" – "Миннесота" – 113:138 (31:27, 22:30, 22:44, 38:37)
"Портленд" - "Орландо" - 119:90 (28:35, 34:18, 29:20, 28:17)
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