Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Мобли – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Идеально завершил
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Кливленда" Эвана Мобли в победном матче против "Атланты".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Долгожданная победа Динамо, Степаненко покидает дом, а Неймар наоборот, возвращается домой. Главные новости за 30 января
- "Стерильный контроль и случайный гол". Динамо – РФШ. Обзор послематчевой латвийской прессы
- Бывший игрок Суперлиги отметился героическим поступком в войне против России
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000