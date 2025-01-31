Названы окончательные составы на Матч всех звёзд НБА

Стали известны имена всех баскетболистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НБА. В стартовом составе от Западной конференции выйдут Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Кевин Дюрант ("Финикс Санз"), Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") и Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").

В старте от Востока выйдут Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс"), Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба — "Нью-Йорк Никс").

Также известны имена резервистов, которые примут участие в мероприятии. От Западной конференции сыграют Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс"), Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз"), Энтони Дэвис ("Лейкерс"), Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс"), Джарен Джексон-младший ("Мемфмс Гриззлиз"), Алперен Шенгюн ("Хьюстон Рокетс") и Джейлен Уильямс ("Оклахома").

От Востока вызваны следующие игроки: Джейлен Браун ("Бостон"), Паскаль Сиакам ( "Индиана Пэйсерс"), Дариус Гарлэнд и Эван Мобли (оба — "Кливленд"), Кейд Каннингем ("Детройт"), Дэмьен Лиллард ("Милуоки") и Тайлер Хирроу ("Майами Хит").

Матч звёзд пройдёт в Сан-Франциско 16 февраля.