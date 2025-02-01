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НБА. Детройт побеждает Даллас, Торонто уступает Чикаго

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Детройт побеждает Даллас, Торонто уступает Чикаго

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 января на 1 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Даллас" – 117:102 (28:32, 34:26, 31:27, 24:17)

"Шарлотт" – "Клипперс" – 104:112 (23:23, 25:30, 29:34, 27:25)

"Торонто" – "Чикаго" – 106:122 (27:30, 23:25, 24:33, 32:34)

"Филадельфия" – "Денвер" – 134:137 (36:38, 33:35, 31:30, 34:34)

"Новый Орлеан" – "Бостон" – 116:118 (34:31, 19:28, 33:32, 30:27)

"Сан-Антонио" – "Милуоки" – 144:118 (35:35, 35:36, 45:30, 29:17)

"Голден Стейт" – "Финикс" – 105:130 (27:30, 24:32, 28:36, 26:32)

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