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Победный бросок Тейтума – лучший момент тура НБА. Видео
Точно в цель
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 31 января на 1 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый форварда "Бостона" Джейсона Тейтума на последних секундах матча против "Нью-Орлеана".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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