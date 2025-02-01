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Победный бросок Тейтума – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Точно в цель

Победный бросок Тейтума – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 января на 1 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый форварда "Бостона" Джейсона Тейтума на последних секундах матча против "Нью-Орлеана".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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