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НБА. Индиана побеждает Атланту, Шарлотт уступает Денверу
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Атланта" – 132:127 (40:24, 28:40, 31:31, 33:32)
"Юта" – "Орландо" – 113:99 (31:21, 28:26, 26:22, 28:30)
"Шарлотт" – "Денвер" – 104:107 (20:27, 26:27, 35:36, 23:17)
"Миннесота" – "Вашингтон" – 103:105 (26:27, 31:31, 20:25, 26:22)
"Оклахома" – "Сакраменто" – 144:110 (36:31, 46:24, 31:35, 31:20)
"Хьюстон" – "Бруклин" – 98:110 (23:26, 15:27, 26:30, 34:27)
"Нью-Йорк" – "Лейкерс" – 112:128 (32:32, 22:27, 35:32, 23:37)
"Сан-Антонио" – "Майами" – 103:105 (33:33, 23:27, 26:25, 21:20)
"Портленд" - "Финикс" - 127:108 (31:27, 30:19, 37:33, 29:29)
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