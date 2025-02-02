Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный двухочковый Адебайо – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
Идеально попал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый центрового "Маями" Бама Адебайо на последних секундах матча против "Сан-Антонио".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Таловеров поделился комментариями о первой игре за Плимут
- Поражение Забарного, разгром от Эвертона Миколенко, Бражко и Зубков близки к отъезду из УПЛ, дебют Сикана и сенсационное фиаско Реала. Главные новости за 1 февраля
- Бывший игрок Суперлиги отметился героическим поступком в войне против России
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000