Победный двухочковый Адебайо – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

В ночь с 1 на 2 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый центрового "Маями" Бама Адебайо на последних секундах матча против "Сан-Антонио".