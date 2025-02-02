  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Победный двухочковый Адебайо – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победный двухочковый Адебайо – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

Баскетбол
Обновлено

Идеально попал

Победный двухочковый Адебайо – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый центрового "Маями" Бама Адебайо на последних секундах матча против "Сан-Антонио".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

По теме
yellow-arrow
НБА. Индиана побеждает Атланту, Шарлотт уступает Денверу
yellow-arrow
Победный бросок Тейтума – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Детройт побеждает Даллас, Торонто уступает Чикаго
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости