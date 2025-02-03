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НБА. Детройт побеждает Чикаго, Клипперс проигрывают Торонто
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Чикаго" – 127:119 (30:35, 34:19, 31:32, 32:33)
"Кливленд" – "Даллас" – 144:101 (50:19, 41:27, 28:29, 25:26)
"Торонто" – "Клипперс" – 115:108 (36:32, 25:29, 31:16, 23:31)
"Филадельфия" – "Бостон" – 110:118 (29:21, 32:23, 33:36, 16:38)
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