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Данк Ябуселе – самый лучший момент очередного тура НБА. Видео
Со всей силы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Филадельфии" Гершона Ябуселе в проигранном матче против "Бостона".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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