Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Фанаты Далласа принесли гроб к арене клуба
Болельщики протестуют
Болельщики техасского клуба "Даллас Маверикс" принесли гроб к домашней арене команды "Американ Эйрлайнс-центр" в знак протеста против обмена 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса.
2 февраля стало известно, что "Лейкерс" и "Даллас" проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.
В "Даллас", в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, "Лейкерс" получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.
???? Dallas Maverick fans brought a— LAVE (@TheLakersAvenue) February 3, 2025
coffin ⚰️ to AAC & played “See You
Again” in protest of the Luka trade. https://t.co/b2Bv7n1k7I pic.twitter.com/r8ifsEUkZo
Популярное сейчас
- Шахтер завершил трансфер молодого форварда за 20 млн евро - Источник
- Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо
- Динамо не просто будет подписать футболиста Зиры. Клуб уже отказал 5 потенциальным покупателям, – инсайдер
- Победный двухочковый Адебайо – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса