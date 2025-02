ВИДЕО. Фанаты Далласа принесли гроб к арене клуба

Болельщики техасского клуба "Даллас Маверикс" принесли гроб к домашней арене команды "Американ Эйрлайнс-центр" в знак протеста против обмена 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса.

2 февраля стало известно, что "Лейкерс" и "Даллас" проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В "Даллас", в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, "Лейкерс" получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

???? Dallas Maverick fans brought a

coffin ⚰️ to AAC & played “See You

Again” in protest of the Luka trade. https://t.co/b2Bv7n1k7I pic.twitter.com/r8ifsEUkZo