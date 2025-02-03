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ВИДЕО. Фанаты Далласа принесли гроб к арене клуба

Баскетбол

Болельщики протестуют

ВИДЕО. Фанаты Далласа принесли гроб к арене клуба

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщики техасского клуба "Даллас Маверикс" принесли гроб к домашней арене команды "Американ Эйрлайнс-центр" в знак протеста против обмена 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на центрового "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса.

2 февраля стало известно, что "Лейкерс" и "Даллас" проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В "Даллас", в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, "Лейкерс" получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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