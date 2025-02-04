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НБА. Атланта минимально побеждает Детройт, Юта уступает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Атланта минимально побеждает Детройт, Юта уступает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Атланта" – 130:132 (35:34, 29:39, 34:28, 32:31)

"Шарлотт" – "Вашингтон" – 114:124 (29:31, 25:46, 34:20, 26:27)

"Нью-Йорк" – "Хьюстон" – 124:118 (25:27, 27:30, 26:32, 46:29)

"Мемфис" – "Сан-Антонио" – 128:109 (34:28, 27:21, 30:32, 37:28)

"Миннесота" – "Сакраменто" – 114:116 (34:38, 25:29, 27:21, 28:28)

"Оклахома" – "Милуоки" – 125:96 (39:22, 39:22, 38:31, 9:21)

"Денвер" – "Новый Орлеан" – 125:113 (33:23, 35:27, 25:35, 32:28)

"Юта" – "Индиана" – 111:112 (32:24, 29:33, 27:26, 23:29)

"Голден Стейт" – "Орландо" – 104:99 (18:26, 25:17, 39:24, 22:32)

"Портленд" - "Финикс" - 121:119 после OT (31:31, 18:24, 37:25, 21:27, 14:12)

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