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Сына Майкла Джордана арестовали за вождение в нетрезвом виде

Баскетбол

И это не полный список обвинений

Сына Майкла Джордана арестовали за вождение в нетрезвом виде

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, арестован. Об этом информирует TMZ.

По данным источника, Джордану-младшему предъявили сразу несколько обвинений. Речь идёт о вождении в нетрезвом виде, хранении кокаина и сопротивлении при аресте. Сообщается, что в настоящий момент Маркус помещён в тюрьму округа Ориндж. Издание связалось с сыном легендарного спортсмена, но комментариев с его стороны пока не получило.

Напомним, в декабре прошлого года Джордан-младший был замечен в клубе с Николь Мёрфи — бывшей женой прославленного голливудского актёра Эдди Мёрфи.

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