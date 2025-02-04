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Сына Майкла Джордана арестовали за вождение в нетрезвом виде
И это не полный список обвинений
фото - Getty Images
Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, арестован. Об этом информирует TMZ.
По данным источника, Джордану-младшему предъявили сразу несколько обвинений. Речь идёт о вождении в нетрезвом виде, хранении кокаина и сопротивлении при аресте. Сообщается, что в настоящий момент Маркус помещён в тюрьму округа Ориндж. Издание связалось с сыном легендарного спортсмена, но комментариев с его стороны пока не получило.
Напомним, в декабре прошлого года Джордан-младший был замечен в клубе с Николь Мёрфи — бывшей женой прославленного голливудского актёра Эдди Мёрфи.
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