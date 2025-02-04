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Лука Дончич: Я очень хотел бы, чтобы Коби и Джиджи Брайант увидели мой переход
Словенец сменил клуб
Фото: Getty Images
25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич хотел бы, чтобы Коби Брайант стал свидетелем его перехода в калифорнийский клуб.
"Я бы очень хотел, чтобы Коби и Джиджи Брайант были здесь, чтобы увидеть этот момент. То, что Коби вообще знал моё имя, это уже потрясающе для меня", — сказал Дончич на пресс-конференции.
Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джиджи.
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