Лука Дончич: Я очень хотел бы, чтобы Коби и Джиджи Брайант увидели мой переход

25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич хотел бы, чтобы Коби Брайант стал свидетелем его перехода в калифорнийский клуб.

"Я бы очень хотел, чтобы Коби и Джиджи Брайант были здесь, чтобы увидеть этот момент. То, что Коби вообще знал моё имя, это уже потрясающе для меня", — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джиджи.