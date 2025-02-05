Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн: Если бы мне не понравился обмен Дончича, то я бы ушёл из клуба
Игрок "Лейкерс" прокомментировал обмен Дончича
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, играющий за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", заявил, что если бы ему не понравился обмен звёздного словенца Луки Дончича из "Даллас Маверикс" на Энтони Дэвиса, то он бы отменил право на запрет в своём контракте.
"Что в этом обмене плохого? Если бы у меня были сомнения в этой сделке, то я бы отменил своё право о запрете обмена и ушёл отсюда… Но прямо сейчас я здесь, в Лос-Анджелесе. Я предан организации "Лейкерс". Нахожусь здесь для того, чтобы помочь Луке и Макси сделать переход к нам как можно более плавным", - приводит слова Леброна журналист Томер Азарли.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Сына Майкла Джордана арестовали за вождение в нетрезвом виде
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо