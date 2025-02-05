Леброн: Если бы мне не понравился обмен Дончича, то я бы ушёл из клуба

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, играющий за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", заявил, что если бы ему не понравился обмен звёздного словенца Луки Дончича из "Даллас Маверикс" на Энтони Дэвиса, то он бы отменил право на запрет в своём контракте.

"Что в этом обмене плохого? Если бы у меня были сомнения в этой сделке, то я бы отменил своё право о запрете обмена и ушёл отсюда… Но прямо сейчас я здесь, в Лос-Анджелесе. Я предан организации "Лейкерс". Нахожусь здесь для того, чтобы помочь Луке и Макси сделать переход к нам как можно более плавным", - приводит слова Леброна журналист Томер Азарли.