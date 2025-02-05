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Отец Дончича: Несправедливо то, как руководство Далласа поступило с Лукой

Баскетбол

Саша Дончич недоволен произошедшим

Отец Дончича: Несправедливо то, как руководство Далласа поступило с Лукой

Фото: Fox News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Саша Дончич, являющийся отцом 25-летнего словенского разыгрывающего защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича, поделился мыслями насчёт перехода своего сына из "Даллас Маверикс" в калифорнийский клуб.

"Знаю, что иногда люди могут не соглашаться с определёнными философскими взглядами или не испытывать симпатии к кому-то, это вполне нормально. Однако меня глубоко задевает лицемерие, с которым некоторые относятся к Луке.

Мне кажется несправедливым, что некоторые люди могут так поступать с Лукой, зная, как он уважал "Даллас" и сам город. Он всегда с теплотой относился к местным детям, и для него не составляло труда посещать больницы и детские дома, а также участвовать в благотворительных мероприятиях.

В прошлом году, как я уже говорил, физическая форма Луки даже не была проблемой, хотя недавно кто-то заявил, что он растренирован. Он сыграл около 100 матчей в минувшем сезоне, в каждой из которых провёл по 40 минут на площадке", — приводит слова Дончича портал The Big Lead.

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