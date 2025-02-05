Ещё одна команда заинтересована в обмене Кевина Дюранта до дедлайна

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит" вновь заинтересован в обмене 36-летнего звёздного игрока и двукратного чемпиона североамериканской лиги Кевина Дюранта, играющего за команду "Финикс Санз", сообщило издание Five Reasons Sports.

"Майами Хит" интересовались доступностью Кевина Дюранта в свете перспективы того, что "Уорриорз" переведут Батлера в "Санз" вместо него. Осуществить это - совсем другое дело. Но они прямо заявляли о своих интересах на многих уровнях", - написано в аккаунте Five Reasons Sports в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что команда, в составе которой Дюрант завоевал оба своих чемпионства - "Голден Стэйт Уорриорз" - изъявила желание обменять Кевина до конца дедлайна.