Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" словенец Лука Дончич подарил академии Рафаэля Надаля именную майку своего бывшего клуба "Даллас Маверикс" с автографом.

Академия Рафаэля Надаля - это теннисный тренировочный центр на острове Майорка в Испании. Она была основана в 2016 году 22-кратным победителем турниров "Большого шлема" Рафаэлем Надалем и расположена в его родном городе Манакор. Первым директором стал Тони Надаль, дядя Рафаэля и его бывший тренер.

Напомним, 2 февраля, Лука Дончич стал частью обмена между "Лейкерс" и "Маверикс", в результате которого он переехал в Лос-Анджелес.