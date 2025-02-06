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Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс
Уже игрок "Лейкерс" подарил майку бывшего клуба с автографом
Фото: Blaze Trends
Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" словенец Лука Дончич подарил академии Рафаэля Надаля именную майку своего бывшего клуба "Даллас Маверикс" с автографом.
Академия Рафаэля Надаля - это теннисный тренировочный центр на острове Майорка в Испании. Она была основана в 2016 году 22-кратным победителем турниров "Большого шлема" Рафаэлем Надалем и расположена в его родном городе Манакор. Первым директором стал Тони Надаль, дядя Рафаэля и его бывший тренер.
Напомним, 2 февраля, Лука Дончич стал частью обмена между "Лейкерс" и "Маверикс", в результате которого он переехал в Лос-Анджелес.
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