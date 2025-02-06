  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс

Баскетбол

Уже игрок "Лейкерс" подарил майку бывшего клуба с автографом

Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс

Фото: Blaze Trends

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" словенец Лука Дончич подарил академии Рафаэля Надаля именную майку своего бывшего клуба "Даллас Маверикс" с автографом.

Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс - изображение 1

Академия Рафаэля Надаля - это теннисный тренировочный центр на острове Майорка в Испании. Она была основана в 2016 году 22-кратным победителем турниров "Большого шлема" Рафаэлем Надалем и расположена в его родном городе Манакор. Первым директором стал Тони Надаль, дядя Рафаэля и его бывший тренер.

Напомним, 2 февраля, Лука Дончич стал частью обмена между "Лейкерс" и "Маверикс", в результате которого он переехал в Лос-Анджелес.

По теме
yellow-arrow
Новичок Запорожья Моо: Физически в Суперлиге очень крепкие соперники
yellow-arrow
Ещё одна команда заинтересована в обмене Кевина Дюранта до дедлайна
yellow-arrow
Отец Дончича: Несправедливо то, как руководство Далласа поступило с Лукой
баскетбол НБА Лука Дончич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости