Новичок Запорожья Моо: Физически в Суперлиге очень крепкие соперники

Новичок БК Запорожья Маркиз Моо дебютировал в матчах против "Старого Луцка" и БК Ровно, в среднем проведя на площадке 30 минут, набрав 15.0 очков, 9.5 подборов и 1.5 передачи.

"Перелет оказался настоящим испытанием: задержка рейса из Лос-Анджелеса, потеря багажа в Турции и 22 часа ожидания в Молдове перед дорогой в Запорожье. В итоге я прибыл в пятницу, поспал, а уже в субботу и воскресенье вышел на паркет в первых матчах.

Заметил, что физически здесь очень крепкие команды. Наш коллектив мне нравится, город интересный, посмотрим, что будет дальше. Считаю, что сыграл неплохо, но могу лучше. После долгого перелета ощущался дискомфорт в ногах, но на этой неделе я уже втянусь в рабочий процесс и смогу выкладываться по полной", – отметил Маркиз Моо.

БК Запорожья следующие матчи проведет 15-16 февраля в Ровно против "Старого Луцка" и БК Ровно.