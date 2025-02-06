  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Новичок Запорожья Моо: Физически в Суперлиге очень крепкие соперники
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Запорожья Моо: Физически в Суперлиге очень крепкие соперники

Баскетбол

Маркиз Моо дебютировал за украинскую команду

Новичок Запорожья Моо: Физически в Суперлиге очень крепкие соперники

Новина українською

Новичок БК Запорожья Маркиз Моо дебютировал в матчах против "Старого Луцка" и БК Ровно, в среднем проведя на площадке 30 минут, набрав 15.0 очков, 9.5 подборов и 1.5 передачи.

"Перелет оказался настоящим испытанием: задержка рейса из Лос-Анджелеса, потеря багажа в Турции и 22 часа ожидания в Молдове перед дорогой в Запорожье. В итоге я прибыл в пятницу, поспал, а уже в субботу и воскресенье вышел на паркет в первых матчах.

Заметил, что физически здесь очень крепкие команды. Наш коллектив мне нравится, город интересный, посмотрим, что будет дальше. Считаю, что сыграл неплохо, но могу лучше. После долгого перелета ощущался дискомфорт в ногах, но на этой неделе я уже втянусь в рабочий процесс и смогу выкладываться по полной", – отметил Маркиз Моо.

БК Запорожья следующие матчи проведет 15-16 февраля в Ровно против "Старого Луцка" и БК Ровно.

По теме
yellow-arrow
Лука Дончич подарил академии Надаля именную майку своего бывшего клуба Даллас Маверикс
yellow-arrow
Ещё одна команда заинтересована в обмене Кевина Дюранта до дедлайна
yellow-arrow
Отец Дончича: Несправедливо то, как руководство Далласа поступило с Лукой
баскетбол БК Запорожье
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости