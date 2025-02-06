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Йокич прокомментировал обмены в НБА после резонансной сделки Дончича и Дэвиса

Баскетбол

Центровой "Денвер Наггетс" поделился мнением об обменах в НБА

Йокич прокомментировал обмены в НБА после резонансной сделки Дончича и Дэвиса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич поделился мнением об обменах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Мы подписываем контракты, по которым нам могут обменять. Думаю, нужно всегда оставаться профессионалами. Не закрывай за собой дверь, если тебя обменяют. Такое может случиться. Это не значит, что ты плохой или хороший игрок", - сказал Никола на пресс-конференции.

Ранее громкую сделку совершили команды "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас Маверикс". По её условиям, Энтони Дэвис перебрался из "Лейкерс" в "Маверикс", а Лука Дончич отправился в обратном направлении.

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